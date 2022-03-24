“أبوجناح” يشارك في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ56 في دولة مصر

قام نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح” اليوم الخميس بالمشاركة في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الصحة العرب في مقر جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

كما ناقش الاجتماع في دورته (56) آليات تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية ومكافحة الأوبئة على المستوى الثنائي وعلى المستوى العربي، إلى جانب العديد من المواضيع ذات الأهمية وفي مقدمتها مشروعات المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية.

حيث أكد ” أبوجناح” في كلمة القاها حرص ليبيا على إدامة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات الصحية مع الأشقاء العرب في إطار تحقيق التكامل الصحي والاستفادة من التجارب في التعامل مع الأزمات الصحية، ومنها أزمة كورونا، التي حققت ليبيا تقدماً كبيراً في إدارتها وتعامل المؤسسات الصحية معها.

وقد أشار “أبوجناح” إلى حرص حكومة الوحدة الوطنية على تفعيل الاتفقيات وبروتوكولات التعاون الصحي المشترك، والاستعداد التام لتطويرها في ظل التقدّم والتنوع المستمر في مجالات الصحة والطب، وما يشهده القطاع الصحي والطبي في عدة دول عربية من نمو وتحقيق إنجازات على المستويات الإقليمية والدولية، يِمكن تفعيل الشراكة مع الدول العربية المهتمة بتخصصات طبية حديثة تحقيقاً للتكامل وتعزيزاً للتعاون والشراكة الصحية والطبية.

وفي ختام الاجتماع تم الإتفاق على ضرورة دعم المبادرات الصحية الهادفة لتحصين المجتمعات العربية من الأوبئة من جهة، وتعزيز المخزون الطبي، ووضع الاستراتيجيات الهادفة لرفع مستويات التوعية الصحية لدى الأفراد، والتشاركية في تبادل المعلومات لدى المؤسسات.

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