اقتصاد

وزارة المالية تُسيّل مرتبات شهر مارس لحسابات الجهات الحكومية

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، في تسييل مرتبات شهر مارس لجميع القطاعات الحكومية الممولة من الخزانة العامة.

وطالب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة -في وقت سابق- وزارة المالية، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بصرف المرتبات في وقتها المحدد، إضافةً لصرف علاوة الأبناء لضمان عدم التأخير.

يأتي هذا الإجراء من طرف وزارة المالية، دعماً للقوة الشرائية في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.

ومن المتوقع حسب بيانات رسمية، أن تستهدف حوالات المرتبات عن شهر مارس أكثر من مليوني موظف، تُموّل مرتباتهم من الخزانة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك