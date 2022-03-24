مصر تُجري محادثات مع 4 دول لاستيراد القمح

تُجري الحكومة المصرية محادثات مع الأرجنتين وفرنسا وأمريكا والهند بشأن استيراد القمح- وفقاً لما أكدته وزارة التموين المصرية.

وأشار وزير التموين علي المصيلحي، إلى أن المفاوضات مع الأرجنتين ستبدأ الأسبوع المقبل، مبيناً أن احتياطي البلاد الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن.

وكشف المصيلحي أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ أول شهر أبريل المقبل، ومن المستهدف توريد ما يتراوح من 5.5 إلى 6 ملايين طن ليكفي احتياطي القمح حتى نهاية العام الجاري 2022.

وأعلنت جمهورية الهند، ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، عن محادثات نهائية لبدء تصدير القمح إلى جمهورية مصر، إحدى أكبر المستوردين للحنطة في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية