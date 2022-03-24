مباحثات ليبية فرنسية لرفع مستوى الإنتاج النفطي

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رفقة وفد من شركة توتال إينرجيز الفرنسية زيادة معدلات الإنتاج والتقليل من الانبعاثات الكربونية والتحول إلى تقنيات الطاقات النظيفة، بالإضافة لاستكمال برامج بناء قدرات عاملي قطاع النفط.

وناقش الاجتماع الذي عُقد الخميس بقمر المؤسسة النفطية بطرابلس، وحضره من جانب شركة توتال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لورنيت فايفير، وعدد من مديري الإدارات، تطوير سبل التعاون المشترك لتنفيذ حزمة من المواضيع المهمة، أبرزها استئناف توتال لعمليات الاستكشاف ببعض المواقع، والتوجه لرفع معدلات الإنتاج.

واستعرض الاجتماع نشاط العمليات بحقل الجرف البحري، ومساعي المؤسسة وخططها الرامية للتقليل من الانبعاثات الكربونية والاستفادة من خبرة توتال إينرجيز في هذا المجال، بالإضافة إلى مساهمة شركة توتال في إدخال تقنيات الطاقات النظيفة في مختلف العمليات بقطاع النفط الليبي.

كما تطرق المجتمعون لبرامج بناء القدرات الهادفة لتدريب العناصر الوطنية بالجامعات الليبية، في مجال النفط عن طريق جامعة توتال الصيفية، ومجموعة من البرامج التدريبية الأخرى في التخصصات النفطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية