صنع الله يبحث مع توتال رفع معدلات إنتاج النفط الليبي

طرابلس 24 مارس 2022 (وال)– بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الخميس، مع وفد من شركة توتال للطاقة، زيادة معدلات إنتاج النفط الليبي.

وضم وفد شركة توتال للطاقة الفرنسية المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “لورنيت فايفير” والمدير التنفيذي للشركة بليبيا “باسكال برينت”، ومدير إدارة الأصول”نسيم الزواري”.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، التعاون بين المؤسسة وتوتال في مجال التقليل من الانبعاثات الكربونية والتحول إلى تقنيات الطاقات النظيفة، واستكمال برامج التدريب وبناء قدرات عاملي قطاع النفط.

كما تناول الاجتماع مناقشة سُبل تطوير تطوير التعاون المشترك لاستئناف عمليات الاستكشاف ببعض المواقع، ونشاط العمليات بحقل الجرف البحري. (وال)

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