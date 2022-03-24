إحالة منحة الأبناء عن 3 أشهر للمصارف التجارية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس، إنجاز منحة الأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، وتحويلها للمصارف التجارية.

وأضافت الوزارة في منشور، أنها ستشرع في استكمال المنحة المقررة للأشهر الستة المقبلة في غضون أسبوعين، بعد أن أصدر رئيس حكومة الوحدة قراراً بصرف منحة الأبناء عن 9 أشهر.

ولم تشرع الوزارة في صرف المنحة المقررة للزوجة بسبب مصاعب تتعلق بغياب آليات فرز ربات البيوت عن نظيراتهن العاملات في القطاع الحكومي، وتبلغ منحة الأبناء 100 دينار، بينما تبلغ منحة الزوجة غير العاملة 150 ديناراً.

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