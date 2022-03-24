وال| بنغازي .. اختتام دورة حول “إعداد الملاك الوظيفي والوصف والتوصيف الوظيفي”

بنغازي 24 مارس 2022 (وال)- اختتمت صباح اليوم الخميس بمركز وهبي البوري الثقافي بمدينة بنغازي، دورة تدريبية حول “إعداد الملاك الوظيفي والوصف والتوصيف الوظيفي”، لعدد من موظفي القطاعات العامة في الدولة الليبية.

وقال رئيس قسم التدريب والتطوير بوزارة العدل أحمد مصطفى درميش – لوكالة الأنباء الليبية – إنه “تم إطلاق هذه الدورة والتي تستهدف القطاعات العامة في الدولة الليبية، بتوجيهات وبدعم من رئيس فرع وزارة العدل بنغازي المستشار فرج الخفيفي؛ وبرعاية تنسيقية العامة للتدريب والتطوير”.

وأشار درميش إلى أنه من خلال هذة الدورة؛ تم التطرق إلى مفهوم الملاك الوظيفي والتوصيف الوظيفي، وكيفية إعداد بطاقة الوصف الوظيفي وطرق تحليلها، والدورة كانت على مدار “15” ساعة.

من جهته، قال رئيس قسم التدريب والتطوير بتنسيقية بنغازي حمدي الشهيبي، إن هذه الدورة تأتي ضمن الخطة الموضوعة للربع الأول من عام 2022، والتي هي من اهتمامات قسم التدريب بالتنسيقية، والاهتمام الكلي بالقطاع العام الذي يُعاني من الأزمات المالية.

وأضاف الشهيبي أن التنسيقية قامت خلال الفترة الماضية؛ بإقامة دورة في الفوتوشوب، شارك فيها 42 متدربًا من 21 قطاع على مستوى مدينة بنغازي، وأن بعد عيد الفطر المبارك ستكون هناك عدة دورات؛ منها التقارير الإدارية وكيفية إعدادها، ودورة في علم الميراث. (وال) م ب/ ر ت

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