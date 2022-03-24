العمل تتابع مع اتحاد عمال بنغازي تأخر مرتبات موظفي الشركات المتعثرة

شهد ديوان وزارة العمل والتأهيل لقاءً جمع وكيل الوزارة للتخطيط حسام المزوغي مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا فرع بنغازي، واللجنة العليا للشركات المتعثرة، تمحور على مسألة المرتبات المتأخرة والدرجات الوظيفية للعمال.

وطالب المزوغي الشركات بالإسراع في تقديم الإجراءات المعلن عنها في المنصات الإعلامية للوزارة، مشيراً إلى أن الشركات المتأخرة بإتمام الإجراءات المطلوبة تتحمل كامل المسؤولية تجاه تأخر المرتبات، مؤكداً على ضرورة تقديم تقارير مفصلة عن العراقيل التي تواجههم.

وأشارت وزارة العمل والتأهيل أنها “تعمل جاهدة من أجل إزالة كل العقبات التي تقف في تأخير إصدار المرتبات، وتسوية الوضع الوظيفي لعمال الشركات ورفع المعاناة عنهم”.

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