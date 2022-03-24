شركة الكهرباء تتابع مع توتال مشروع الطاقة الشمسية

تابع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء -الخميس- مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة توتال أنرجي الفرنسية، الترتيبات اللازمة لانطلاق تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الإجراءات المتخذة بعد توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة العامة للكهرباء، وشركة توتال الفرنسية في 22 نوفمبر من العام الماضي 2021.

وتسعى توتال إلى تعزيز وجودها في سوق الطاقة المتجددة في ليبيا، بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد، بهدف إنشاء محطات توليد كهرباء بقدرة تصل إلى 500 ميغاوات.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة توتال قد أبرمت حينها اتفاقيتين منفصلتين مع حكومة الوحدة الوطنية والشركة العامة للكهرباء، لتنفيذ مشروعات تتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس، العام الماضي.

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