لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط تتابع سير العمل بحقل السرير النفطي

طرابلس 24 مارس 2022 (وال)- عقدت لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، اجتماع تقابلي بحقل السرير النفطي بحضور رئيس لجنة الإدارة وأعضاء لجنة الإدارة، ومديري إدارات الاستكشاف والإنتاج والمعلومات، والعمليات والصيانة والمصافي، والموارد البشرية والإمداد والخدمات والنقل، مع مراقب ومنسقي ومختصي الحقل.

وتم خلال الاجتماع متابعة سير العمل بحقل السرير النفطي، والاطلاع على مرافق الحقل والاستماع إلى شروح عن حقل السرير النفطي جنوب شرق ليبيا؛ الذي يعد من الحقول النفطية العملاقه في العالم.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة صلاح القطراني، أن حضور لجنة الإدارة إلى حقل السرير، جاء من أجل الاستماع إلى المستخدمين وحلحلة المشاكل التي تعترض سير الأعمال بالحقل، والتأكيد على حل المشاكل والصعوبات التي تعترض العاملين بالحقل. (وال)

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