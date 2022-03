صنع الله: الوضع الحالي لقطاع النفط في ليبيا هو الأسوأ على الإطلاق

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن الوضع الحالي الذي يمر به قطاع النفط في ليبيا هو الأسوأ على الإطلاق لعدم توفير الميزانيات الكافية.

وأضاف صنع الله أن الديون المتراكمة على المؤسسة الوطنية للنفط وصلت إلى 6.5 مليارات دينار، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل وفق حالة الطوارئ لتوفير المحروقات

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن حكومة الوحدة الوطنية لم تصرف الميزانية الكافية التي تحتاجها مؤسسة النفط لإجراء الصيانات اللازمة للمحافظة على الإنتاج وزيادته رغم حصولها على أعلى إيرادات نفطية منذ سنة 2013، وهي 26 مليار دولار ، مضيفا أن المؤسسة لم تتسلّم من الحكومة ميزانية المحروقات منذ 4 أشهر، ما يضطر المؤسسة لاستيرادها بالديون.

وأوضح صنع الله أن المؤسسة ستتمكن مع نهاية العام الجاري من زيادة الإنتاج النفطي إلى 200 ألف برميل إذا تحصلت على الميزانيات المطلوبة، مبينا أن إجراءات تجميد إيرادات النفط عام 2020 كانت بموافقة مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجتمع الدولي لنتمكن من استئناف تصدير النفط وحل الإشكال.

وقال صنع الله إن خط الغاز المتجه إلى إيطاليا يُضخ خلاله 213 مليون قدم مكعب فقط، رغم أن طاقته التصميمية مليار و200 مليون قدم مكعب، وذلك لعدم القدرة على التطوير في ظل قلة الميزانية حسب قوله.

وأشار صنع الله إلى أن هناك زيادة سنوية مطردة في استهلاك المحروقات في السوق المحلي بسبب التهريب وعدم وجود سلطة مركزية للدولة، مضيفا أن شركات التوزيع تعزف عن تسلّم الوقود رغم توفره لافتعال أزمة في البلاد، مؤكدا أنهم قدموا بلاغات بذلك للنائب العام.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

