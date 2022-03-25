سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 25 مارس 2022 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 25 مارس 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 25 مارس 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 4.94.25 دينار الدولار الامريكي – زليتن 4.945 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 4.9650 بدينار الدولار الامريكي – مصراتة 4.94.25 دينار حوالات دبي-تركيا – 4.9575 دينار اليورو – طرابلس = 5.38~5.39 دينار اليورو – بنغازي = 5.39 ~5.40 دينار الجنية الإسترليني 6.51 دينار الليرة التركية 0.35 دينار الدينار التونسي 1.67 دينار الجنية المصري 0.31 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 ب224.0 دينار كسر الذهب عيار 21 ب261.3 دينار كسر الذهب عيار 24 ب298.6 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2090 دينار كسر الفضة 2.55 دينار بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر” دولار بشيك المصدق: – 5.01 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.02 “مصرف الوحدة” – ~ “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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