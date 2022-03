وزارة الاقتصاد تحدد أسعار المواد الغذائية وتحذر المخالفين

أصدر وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج قرارا بتحديد الحد الأقصى لأسعار السلع والمواد الغذائية، مؤكدا أنهم عاكفون بالتنسيق مع رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة على إصدار منحة علاوة غلاء المعيشة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك ووضع آلية لدعم السلع الأساسية

وبحسب القرار فإن وزارة الاقتصاد حددت السعر الأقصى لكيلو المكرونة بـ3 دينار والأرز بـ3.5 والزيت بـ10 دينار وعلبة الطماطم بـ 3 والحليب بـ 3.5.

وشدد القرار على جميع أصحاب المراكز التجارية بوضع الأسعار في مكان بارز حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع عليها، مطالبا مأموري الضبط القضائي بإقفال أي محلات تجارية تخالف التسعيرة الموضحة في القرار.

ووفقا لوزارة الاقتصاد فإن القرار يعد ساريا من تاريخ إصداره وحتى نهاية شهر رمضان، على أن يعاد النظر في استمراره وفقا للظروف الاقتصادية.

وأعلنت الوزارة قبل يوم صدور تعليمات عن وزيرها بتوفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وأنهم سيباشرون تحديد أسعار السلع وإحالتها للجهات الضبطية للتعامل مع المخالفين والمضاربين.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

