المركزي سيشرع في إرسال مليار دينار إلى مصارف المنطقة الشرقية

أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه سيشرع في إرسال شحنات سيولة نقدية إلى المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، اعتبارًا من السبت، وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها مسبقًا.

وتبلغ قيمة الشحنات المالية التي يعتزم المركز إرسالها مليار دينار، بناءً على التنسيق بين محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.

تأتي هذه القيمة في إطار جهود توحيد المصرف المركزي لتوفير السيولة النقدية بفروع المصارف التجارية كافة مع قرب حلول شهر رمضان، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للمركزي على منصة “فيس بوك”.

وكان الكبير والحبري قد عقدا، مطلع مارس الجاري، اجتماعًا بالعاصمة التونسية؛ لمتابعة التقدم المُحرز في إجراءات عملية إعادة توحيد قطبي المصرف.

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