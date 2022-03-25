اقتصاد

اليوم.. سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي يستأنف رحلة الهبوط بـ 1.2%

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

بعد ارتفاع الجنيه المصري قليلًا يوم أمس مقابل الدولار الأمريكي، عاود الجنيه السقوط مرة ثانية اليوم يتداول أعلى 18.5 جنيهًا مقابل الدولار.

وخسر الجنيه المصري 1.2% من قيمته أمام الدولار اليوم، بعد تأكيد مصري بطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا السقوط بعد يوم الاثنين الماضي حين أعلن المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بـ 100 نقطة أساس لتصبح 9.25% ويتم بعد ذلك هبوط الجنيه المصري بأكثر من 15% ليتحول من 15.7 جنيهًا مقابل الدولار إلى مستويات الـ 18 جنيه مقابل الدولار.

وتتأثر مصر بتداعيات الحرب الروسية التي رفعت من أسعار النفط وسلع الغذاء.

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