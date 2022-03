وكالة نوفا: إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لليبيا في عام 2021

استعادت إيطاليا مكانة الشريك التجاري الأول لليبيا في عام 2021 على حساب تركيا والصين بإجمالي مبادلات تجارية بقيمة 6.8 مليار يورو وبزيادة قدرها 160 في المائة عن العام السابق.

وذكرت وكالة نوفا للأنباء بأن حجم المبادلات الإيطالية الليبية كان قد بلغ في عام 2008 قيمة 17 مليار يورو، أي أكثر من ضعف الأرقام الحالية.

وأفادت الوكالة عبر بيانات صادرت عن وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الإيطالية (Ice) نشرتها السفارة الإيطالية في ليبيا على حسابها بموقع تويتر، بأن إيطاليا تتمتع الآن بحصة سوقية تبلغ 17.25 في المائة في ليبيا متقدمة على الصين (11.61 في المائة) وألمانيا (9.16 في المائة) وإسبانيا (8.17 في المائة) وتركيا (7.46 في المائة).

وذكرت نوفا أن إيطاليا مثلت أيضًا الوجهة الأولى للصادرات الليبية بقيمة إجمالية ناهزت 5.6 مليار يورو، وبتسجيل ارتفاع بنسبة 222.88 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغت الحصة السوقية 21.20 في المائة متقدمة على ألمانيا (11.47 في المائة)، وإسبانيا (11.03 في المائة)، والصين ( 11.49 في المائة).

وأوردت الوكالة أن غالبية المنتجات المستوردة من ليبيا (أكثر من 98 في المائة) تندرج في فئة “الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، المواد البيتومينية، الشموع المعدنية” أي المنتجات المشتقة من الغاز والنفط.

وأشارت الوكالة إلى أن صادرات منتجات “صنع في إيطاليا” إلى ليبيا حققت أداءً جيدًا ببلوغها حوالي 1.2 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 37 بالمائة في عام 2021.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية للأنباء

