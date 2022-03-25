ليبيا تحتل المرتبة الأولى في حجم التبادل التجاري مع إيطاليا بقيمة تقارب الـ7 مليارات يورو

أكدت بيانات صادرت عن وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الإيطالية، تفوق إيطاليا على تركيا والصين من ناحية مكانة الشريك التجاري الأول لليبيا في عام 2021، بإجمالي مبادلات تجارية بقيمة 6.8 مليار يورو وبزيادة قدرها 160 في المائة عن العام السابق 2020. ووفقاً لما نشرته السفارة الإيطالية في ليبيا على حسابها بموقع “تويتر”، فإن حجم المبادلات الايطالية الليبية كان قد بلغ في عام 2008 قيمة 17 مليار يورو أي أكثر من ضعف الأرقام الحالية.

وأضافت السفارة، بأن إيطاليا تتمتع الآن بحصة سوقية تبلغ 17.25% في ليبيا متقدمة على الصين بـ11.61% وألمانيا بنسبة 9.16% وإسبانيا 8.17% وتركيا بـ7.46%. وأوضحت السفارة بأن تركيا كانت الشريك التجاري الأول لليبيا في عام 2020، بحجم تبادل في مستوى 3 مليارات يورو، أما في عام 2019، فقد جاءت الصين في صدارة الشركاء التجاريين لليبيا، بعد أن بلغت قيمة التجارة الثنائية حوالي 6.5 مليار يورو، وفق لوكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء. كما مثلت إيطاليا أيضًا الوجهة الأولى للصادرات الليبية بقيمة إجمالية قاربت الـ5.6 مليار يورو، بتسجيل ارتفاع بنسبة 222.88 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغت الحصة السوقية 21.20 في المائة متقدمة على ألمانيا وإسبانيا، والصين. وبحسب “نوفا”، فإن نسبة 98% من المنتجات المستوردة من ليبيا، تأتي من المنتجات المشتقة من الغاز والنفط، مشيرة إلى أداء صادرات منتجات “صنع في إيطاليا” إلى ليبيا سجلت أداءً جيدًا ببلوغها حوالي 1.2 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 37 بالمائة في عام 2021.

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