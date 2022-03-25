إيطاليا.. الشريك التجاري الأول لليبيا عام 2021

أشارت بيانات اقتصادية، نشرتها السفارة الإيطالية لدى ليبيا، إلى أن إجمالي المبادلات التجارية بين طرابلس وروما بلغ 6,8 مليارات يورو بزيادة قدرها 160% عن عام 2020، بحيث تفوقت على تركيا والصين من ناحية الشريك التجاري الأول لليبيا عام 2021.

وبحسب وكالة “نوفا”؛ فإن إيطاليا تتمتع حاليا بحصة سوقية تبلغ 17,25% متقدمة على الصين بـ 11,61% وألمانيا 9,16% وإسبانيا بـ 8,.17% وتركيا 7,46%.

وأتت إيطاليا كوجهة أولى للصادرات الليبية بقيمة قاربت 5,6 مليارات يورو بنسبة ارتفاع 222,.88% على أساس سنوي، فيما بلغت الحصة السوقية 21,20% متقدمة على ألمانيا بـ 11,47% وإسبانيا بـ 11,03% والصين بـ 11,49%، كما تمثل المشتقات النفطية من الغاز الطبيعي والنفط غالبية المنتجات التي تستوردها إيطاليا من ليبيا.

وبلغت صادرات منتجات صنع في إيطاليا إلى ليبيا نحو 1,2 مليار يورو بزيادة سنوية قدرت بـ 37% عام 2021.

جدير بالذكر أن قيمة المبادلات بين ليبيا وإيطاليا بلغ عام 2008 نحو 17 مليار يورو، أي أنه جاوز الأرقام الحالية بأكثر من الضعف.

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