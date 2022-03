أسعار النفط تتراجع بفعل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع انحسار مخاوف الإمدادات في ظل استمرار انقسام دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر نفطي على روسيا، في حين تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الإفراج عن المزيد من النفط من المخزون لتهدئة الأسواق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً بما يعادل 0.4% إلى 118.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، قبل أن يواصل التراجع إلى نحو 117 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن تراجعت 2.1% في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتاً أو 0.4% إلى 111.87 دولار للبرميل بعد خسارتها 2.3% في الجلسة السابقة، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

ويتجه كلا العقدين لتحقيق أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع، إذ يتجه برنت لتحقيق قفزة 10%، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لارتفاع 7% بعد مخاوف أكبر من حدوث أزمة في الإمدادات تسبب فيها تفكير الاتحاد الأوروبي في مقاطعة النفط الروسي في وقت سابق من الأسبوع.

وقالت مصادر من “أوبك” لوكالة “رويترز”، إن مسؤولين يعتقدون أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا محتملا على النفط من روسيا حليفة المنظمة سيؤثر سلباً على المستهلكين، وإن المنظمة أبلغت بروكسل بمخاوفها.

وفي ظل انخفاض المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، قال محللون إن السوق لا تزال غير قادرة على الصمود أمام أي صدمة على صعيد الإمدادات.

