مبادرة أميركية لتزويد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز المسال

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزود الاتحاد الأوروبي بمزيد من الغاز الطبيعي المسال لمساعدة بلدانه على تقليل اعتمادها على إمدادات الغاز الروسية.

وذكر بايدن، في بيان له، أن الولايات المتحدة اتفقت مع أوروبا على خطة مشتركة لتحقيق هذا الهدف مع تسريع التقدم نحو مستقبل آمن للطاقة النظيفة.

وبيَن أن المبادرة تركز على قضيتين أساسيتين إحداهما تساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي بأسرع ما يمكن، والثانية تتعلق بتقليل الطلب الأوروبي على الغاز بشكل عام.

وستعمل الولايات المتحدة، من خلال هذه المبادرة التي كشفها بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ على المساعدة في إمداد أوروبا بـ 15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

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