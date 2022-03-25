صنع الله: الوضع الذي يمر به قطاع النفط هو الأسوأ، لعدم توفير الميزانيات الكافية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن الحكومة المنتهية ولايتها، لم تصرف للمؤسسة الميزانية الكافية التي تحتاجها للمحافظة على الإنتاج وزيادته رغم حصولها على أعلى إيرادات نفطية منذ سنة 2013، وهي 26 مليار دولار. وأضاف صنع الله، في لقاء مصور، إن الوضع الذي يمر به قطاع النفط في ليبيا هو الأسوأ على الإطلاق، لعدم توفير الميزانيات الكافية، ونتيجة للديون المتراكمة على المؤسسة التي وصلت إلى 6.5 مليارات دينار. وأوضح صنع الله، بأنه إذا تحصلت المؤسسة على الميزانيات المطلوبة فستتمكن مع نهاية العام الجاري من زيادة الإنتاج النفطي الحالي 200 ألف برميل، مشيراً إلى أن خط الغاز المتجه إلى إيطاليا يُضخ خلاله 213 مليون قدم مكعب فقط، بالرغم من أن طاقته التصميمية تبلغ مليار و200 مليون قدم مكعب، لعدم القدرة على تطويره. وتابع صنع الله، قائلاً إن المؤسسة تعمل وفق حالة الطوارئ لتوفير المحروقات، وثمة زيادة سنوية في استهلاك المحروقات في السوق المحلي بسبب التهريب، موضحاً بأن المؤسسة لم تتسلم من الحكومة ميزانية المحروقات منذ 4 أشهر، ما يضطر المؤسسة لاستيرادها بالديون.

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