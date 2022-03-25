خاص.. “شكشك” يخاطب وزير مالية الوحدة الوطنية لمخالفته القانون .. تابع التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على كتاب رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” إلى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” بإلغاء التخويلات الصادرة من وزارة المالية بشأن اعتماد مقترح الانفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الادارية لعام 2021، حيث تعد هذه التخويلات مخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة وأنه لم يكن لقاعدة (1/12) جزء من اثنى عشر من اعتمادات الميزانية العامة 2020 أي أساس، وأنها غير مبوبة الأمر الذي يضعف من رقابة الوزارة على مستوى البنود، مع صياع غاية المشرع من نصوص قانون النظام المالي للدولة.

كما طالب “خالد شكشك” التقيد بالصرف لدى الوحدات الإدارية وفقاً لقاعدة الانفاق (1/12) من اعتمادات أو ترتيبات السنة المالية السابقة المفوض بها وفقاً لبنود التفويضات المالية والمصلحية الواردة إليها خلال العام المالي 2020.

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