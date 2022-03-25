مصرف لبنان يسمح للبنوك بشراء الدولار.. بحسب السعر المعتمد

أعلن مصرف لبنان المركزي أنه سيسمح لبنوك البلاد ابتداء من 28 مارس ببيع الليرة نقدًا مقابل الدولار أو بالعكس، وفقًا لسعر منصة صيرفة دون تحديد سقف للكمية المتداولة.

وأضاف المصرف، في بيان له، أن سعر الدولار المعتمد والثابت لاستيراد البنزين حتى 29 مارس هو 22,200 ليرة لبنانية.

وكان المصرف المركزي قد بدأ بالسماح للبنوك التجارية بشراء كميات غير محدودة من الدولارات الأمريكية على منصته صيرفة في يناير الماضي وهو تدخل ساعد على رفع الليرة من قاع عند 34 ألفًا للدولار الواحد، بعد أن فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2019.

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