صنع الله يحذر من تدني مستويات الإنتاج الحالية.. بسبب قلة التمويل

حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، من أن أرقام الإنتاج الحالية يمكن أن تتدنى في أي لحظة؛ بسبب قلة التمويل بسبب نقص الصيانة وتهالك البنية التحتية للقطاع.

وأضاف صنع الله، في تصريح لراديو مصراتة، أن المؤسسة تواجه مشكلات في الحصول على الميزانيات المطلوبة، وخاصة من حكومة الوحدة التي لم تسيّل الأموال المطلوبة، رغم حصولها على أعلى أرقام من الإيرادات منذ 2013.

وكشف عن توريد 26 مليار دولار إلى خزينة الدولة خلال العام الماضي على الرغم من حصول المؤسسة على 11% فقط من الميزانية المطلوبة، بحسب قوله.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد تابع مع محافظ ليبيا المركزي ورئيسِ المؤسسة الوطنية للنفط ووزراء المالية والتخطيط والدولة لشؤون مجلسِ الوزراء، الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2022 الهادفة إلى زيادة الإنتاج اليومي، إضافة إلى تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

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