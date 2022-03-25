خاص .. “العابد” يكشف لصدى عن تفاصيل هامة حيال الإفراجات المالية

أوضح وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” في تصريح خاص له لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: اجتماع لجنة الإفراجات الذي عُقد سابقاً في العام 2021 تم إحالة محضره إلى وزارة المالية، وحالياً سيُعقد اجتماع لجنة الإفراجات الأسبوع القادم وسيتم إحالة أرقام أخرى من الموظفين الذين يعملون في الوحدات الإدارية ويقومون بمباشرة عملهم لصالح مرتباتهم بوزارة المالية هذا العام نحن نعمل على فرز وتقييم جميع الملفات.

وفي سياق حديثه قال “العابد” : كما أنني عرضت الموضوع باجتماع مجلس الوزراء وقام رئيس الحكومة بإصدار تعليماته إلى وزير المالية بصرف هذه المرتبات، حيث أن الإفراجات المالية تتراوح مدتها حسب الوظائف فبعضها من العام 201‪4م ومنهم من العام 201‪5م.

كما طمئن “العابد” كذلك بأن رئيس الحكومة أصدر تعليماته لوزير المالية بضرورة عدم التاخير في انجاز المرتبات بأي حال من الأحوال، وذلك لأهميتها عند الموظفين كما أنه من الصعب نشر قوائم الموظفين المستهدفين بالإفراجات وذلك لكثر عددهم لكن سيتم نشر القطاعات المفرج عليها

قال أيضاً: اللجنة حالياً تعمل على موضوع الإفراجات وتقوم بعملية الحصر وعند استلامي للمهام وجدت هناك بريد متكدس لم يتم تعديله ونحن بصدد فرزه وتقديمه.

أما بخصوص قيمة الإفراجات الكاملة فقد قال “العابد” بأن الأمور المالية من إختصاص وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية مهمتها التدقيق الفني لعمليات التسكين بالملاكات الإدارية والتنظيمية فيما يخص الوصف الوظيفي و مباشرة العمل و الازدواج الوظيفي .

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