صنع الله: وضع قطاع النفط هو الأسوء على الإطلاق ولم نتحصل على شيء من الحكومة

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في تصريح صحفي له : الوضع الحالي في قطاع النفط هو الأسوأ على الإطلاق، ولم يمر القطاع بمثل هذه الحالة من قبل بعدم وجود الأموال الكافية؛ تحصلنا على إيرادات ضخمة أحلناها للحكومة ولم نتحصل على شيء، الأموال لم تُحال للمؤسسة الوطنية للنفط ونتحدث عن الكثير من الديون على المؤسسة الوطنية للنفط، والديون القائمة قد بلغت 3 مليار و 800 مليون ودخلنا في عديد من العقود والالتزامات بقيمة 6.5 مليار”.

وأضاف: “للأسف الشديد ألقى هذا الوضع بظلاله على وضع شركات النفط التابعة للمؤسسة، التي من بينها شركات كشركة الجوف للعمليات النفطية لم تتلق مرتباتها منذ شهر أكتوبر الماضي، العاملون بهذه الشركات ليبيين ولديهم أسر وعائلات يعولونها وعندهم التزامات ويقدمون عملاً كبيراً لقطاع النفط ولولاهم لن نتمكن من الإنتاج، كما تريد شركة الجوف ديون بقيمة 140 مليون دينار من باقي الشركات في المؤسسة، أيضاً شهر رمضان على الأبواب ونحن نفكر الآن في عمليات التموين للموظفين والعاملين في المؤسسة وسط الديون الكبيرة علينا”.

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