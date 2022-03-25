بورسعيد| انطلاق فعّاليات المنتدى الأول للشركات المصرية والليبية لإعمار ليبيا

بورسعيد 25 مارس 2022 (وال)- انطلقت بفندق ريستا بمدينة بورسعيد المصرية الخميس، فعّاليات المنتدى الأول للشركات المصرية والليبية لإعمار ليبيا، بمشاركة رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية بليبيا سامي أبوبكر السعيطي والوفد المرافق له.

هذا وتستمر فعّاليات المنتدى على مدى يومين متتاليين؛ بمشاركة ليبية رسمية واقتصادية وعدد كبير من رجال الأعمال، وممثلي الشركات العقارية والسياحية في مصر وليبيا الذي تنظمه شركتا العزيمة للإستثمار العقاري والصفاء الأول.

الوفد الليبي المشارك كان في استقباله مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة بورسعيد الأستاذة علا نصر، والأستاذ منير حمود الخبير السياحي، وصاحب مبادرة اليوم الواحد.

ويرافق الوفد الليبي الذي ترأسه رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية بليبيا، عدد من ممثلي وزارات الشباب والرياضة والصناعة والاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا.

ونظمت إدارة المؤتمر بحضور حشد كبير من شركات التطوير العقاري، جولات ميدانية لتفقد أهم المشروعات التنموية ببورسعيد سواء السياحية أم العمرانية، وبدأت بقرية النورس السياحية ومن ثم تفقد الوفد مشروع الجراش، ومن ثم تفقد الوفد أسواق السمك الجديد والخضار، ومن المقرر أن يستأنف الوفد جولاته في بورسعيد في وقت لاحق من اليوم.

وأشاد أعضاء الوفد الليبي بتجربة محافظة بورسعيد التنموية، وأبدوا رغبتهم في نقل تلك التجربة إلى ليبيا. (وال) إ م

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