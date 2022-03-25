الوطنية للنفط تبحث مع توتال انيرجي استئناف عمليات الاستكشاف ببعض المواقع

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة اجتماعا مع وفد من شركة توتال اينرجي الفرنسية، لمناقشة سبل تطوير التعاون المشترك.

وبحسب بيان للمؤسسة فقد تم خلال الاجتماع بحث استئناف توتال لعمليات الاستكشاف ببعض المواقع، والتوجه لرفع معدلات الإنتاج، كما تطرق الحاضرون إلى مناقشة نشاط العمليات بحقل الجرف البحري، ومساعي المؤسسة الحثيثة وخططها الرامية للتقليل من الانبعاثات الكربونية والاستفادة من خبرة توتال اينرجي في هذا المجال، بالإضافة إلى مساهمة شركة توتال في إدخال تقنيات الطاقات المتجددة في مختلف العمليات بقطاع النفط الليبي، وكذلك آخر المستجدات فيما يخص برامج بناء القدرات لتدريب العناصر الوطنية بالجامعات الليبية في مجال النفط عن طريق جامعة توتال الصيفية، ومجموعة من البرامج التدريبية الأخرى في التخصصات النفطية.

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