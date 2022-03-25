قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” عبر راديو مصراتة: التمويل مشكلة كبيرة تواجه المؤسسة الوطنية لنفط خاصة الحكومة الحالية لم تسير التمويل المطلوب للمؤسسة.
وتابع بالقول: مع أن الحكومة الحالية تحصلت على أموال أعلى منذ 2013 في 2012 كان الدخل 30 مليار وفي عام 2013 كان الدخل 40 مليار تقريبا وفي2021 حولنا للحكومة 26 مليار دولار ولم نتحصل من الحكومة على ميزانية كافية وكانت أقل من سنوات السابقة.
وأشار “صنع الله” إلى أن الشركات الأجنبية تعتمد على تسويق واجتماعات المؤسسة الوطنية للنفط، ليبيا لازلت بيئة جاذبة للاستثمار تمر بعض الأحيان ببعض المشاكل الأمنية وغيره ولكن مشاكل أمنية مدروسة، لم تحصل مشاكل كبيرة اتجاه الشركات الأجنبية مشاكلنا بين بعضنا ولا يتم الاعتداء على الأجانب.
كما أضاف بالقول: بصفة عامة النفط الليبي سهل الاستخراج وقربه من الموانئ وخامة النفط الليبي ممتاز وهذا يحفز الشركات الأجنبية على البقاء.
حيث تابع حديثه: أن الجدير بالذكر أنا كنت في اجتماع منذ 10 أيام ماضية كان يضم جميع الشركات النفطية والجميع ينظر إلى ليبيا إلى انها بلد واعد في نفط وبإمكانها الاستثمار فيه اذا تم تنفيذ بعض الإجراءات من الحكومة مع تسهيلات لهذه الشركات.
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