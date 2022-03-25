تعاون مشترك للدفع بالشركة الوطنية للمقطورات

كشفت الشركة الوطنية للمقطورات عن مساعٍ للبدء بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية سيدي السائح، والتشغيل المشترك لإنتاج المقطورات بالتعاون مع شركة المجموعة الخماسية القابضة.

جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمناطق الصناعية والشركة الوطنية للمقطورات، الخميس، والتي تضمنت توجيه المستثمرين الذين تربطهم عقود مع الهيئة لتنفيذها من قبل الشركة الوطنية للمقطورات، كما تم مناقشة محضر اتفاق التشغيل المشترك للإنتاج بين الشركة الوطنية للمقطورات وشركة المجموعة الخماسية القابضة، المنفذ لمشروع المنطقة الصناعية سيدي السائح.

وأكدت الشركة في منشور، أن التعاون مع الهيئة العامة للمناطق الصناعية يعتبر النواة الأساسية من أجل عودة الشركة الوطنية للمقطورات من جديد للسوق الليبي، عبر معالجة مركزها المالي، بالإضافة لحل المشاكل والصعوبات التي عطلت عملها خلال السنوات الماضية.

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