فرانس برس: هذا ما سيخدم مصالح روسيا فيما يخص النفط الليبي في وقت حساس لأوروبا

ذكرت وكالة فرانس برس الفرنسية إن الدبلوماسيون لا يناقشون في العلن احتمال أن تدفع روسيا قائد القوات المسلحة في الشرق الليبي خليفة حفتر لتنصيب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا في طرابلس بالقوة حيث يعتقد البعض أنه يمكن أن يستخدم سيطرته على محطات تصدير النفط كسلاح من خلال وقف الشحنات في وقت حساس لأسواق الطاقة الأوروبية.

وقال المحلل في شؤون ليبيا في معهد أبحاث SWP ولفرام لاتشر أنه مثل هذه السيطرة على الحقول النفطية ستستخدم بالتأكيد مصالح روسيا لأنه سيرفع أسعار النفط أكثر بكثير وفقا للوكالة .

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