إرسال مليار دينار سيولة إلى المصارف بالمنطقة الشرقية السبت

طرابلس 25 مارس 2022 (وال)- أعلن مصرف ليبيا المركزي الخميس، أنه سيشرع اعتبارًا من يوم غد السبت 26 مارس الحالي؛ في إرسال شحنات من السيولة النقدية لفروع المصارف في مدينة بنغازي.

جاء ذالك في البيان المنشور اليوم الجمعة على صفحة المصرف عبر شبكة التواصل الاجتماعي والذي نصه:

“في اطار جهود توحيد المصرف المركزي لتوفير السيولة النقدية بكافة فروع المصارف التجارية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبناء على التنسيق بين المحافظ ونائب المحافظ، سيشرع المصرف في إرسال شحنات سيولة للمصارف بالمنطقة الشرقية بقيمة مليار دينار اعتبارا من يوم السبت القادم “26 مارس”، وفقًا للمواعيد المتفق عليها”. (وال)

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