أسعار النفط تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملاتها الجمعة مرتفعة لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع إذ سجل خام برنت صعود قدره 11,5% فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 8,8%بالمقارنة على أساس أسبوع.

وقفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الجمعة تسليم شهر يونيو إلى 120,65دولار للبرميل مسجلة ارتفاعًا قدره دولار و60 سنتًا وصعد الخام الأميركي الوسيط إلى 113,90 دولارًا للبرميل.

وقالت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادرها، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للقيام بسحب كمية كبيرة من مخزون النفط الاستراتيجي؛ للحد من ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأحداث العسكرية والحرب القائمة بين موسكو وكييف.

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