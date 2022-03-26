اقتصاد

أسعار النفط تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملاتها الجمعة مرتفعة لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع إذ سجل خام برنت صعود قدره 11,5% فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 8,8%بالمقارنة على أساس أسبوع.

وقفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الجمعة تسليم شهر يونيو إلى 120,65دولار للبرميل مسجلة ارتفاعًا قدره دولار و60 سنتًا وصعد الخام الأميركي الوسيط إلى 113,90 دولارًا للبرميل.

وقالت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادرها، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للقيام بسحب كمية كبيرة من مخزون النفط الاستراتيجي؛ للحد من ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأحداث العسكرية والحرب القائمة بين موسكو وكييف.

 

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قناة 218 الليبية

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