ميناء طبرق يستعد لتصدير مئات الأطنان من الخردة

وصلت إلى ميناء طبرق عدد من السفن التجارية من بينها بواخر لشحن وتصدير الخردة فيما لم تعلن إدارة فرع الشركة الليبية للموانئ عن وجهة التصدير.

و دخلت إلى منطقة الرسو الباخرة “ليدي ميرا ” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الحريقة كمبوت”، تمهيدًا لتصدير ألفي طن من الخردة فيما رجحت إدارة مرفأ درنة وصول سفينة أخرى خلال ساعات لنقل الخردة واسمها “مانسا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الكمبوت”؛ بهدف تصدير 2500طن من الخردة.

و باشرت الفرق الفنية الأسبوع الماضي في تفريغ حمولة باخرة الحبوب “ديانا “التابعة للوكيل الملاحي شركة “الربان العالمية”، المكونة من 26 ألف طن من الشعير السائب.

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