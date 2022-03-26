اقتصاد

ميناء طبرق يستعد لتصدير مئات الأطنان من الخردة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء طبرق عدد من السفن التجارية من بينها بواخر لشحن وتصدير الخردة فيما لم تعلن إدارة فرع الشركة الليبية للموانئ عن وجهة التصدير.

و دخلت إلى منطقة الرسو الباخرة “ليدي ميرا ” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الحريقة كمبوت”، تمهيدًا لتصدير ألفي طن من الخردة فيما رجحت إدارة مرفأ درنة وصول سفينة أخرى خلال ساعات لنقل الخردة واسمها “مانسا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الكمبوت”؛ بهدف تصدير 2500طن من الخردة.

و باشرت الفرق الفنية الأسبوع الماضي في تفريغ حمولة باخرة الحبوب “ديانا “التابعة للوكيل الملاحي شركة “الربان العالمية”، المكونة من 26 ألف طن من الشعير السائب.

 

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قناة 218 الليبية

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