مصرف اليقين بسبها يفتح باب الاعتمادات المصرفية لتوريد السلع الغذائية

أفاد مدير مصرف اليقين فرع سبها محمد أبو القاسم عن فتح الباب للتجار ورجال الأعمال للحصول على اعتمادات مصرفية لتوريد السلع الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلي خلال شهر رمضان.

وأضاف أبو القاسم، في تصريح لـ “218”، أن إدارة الفرع ساهمت في توفير السيولة للزبائن المواطنين ممن دون تحديد سقف السحب إضافة إلى تقديم خدمات الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقات الدولار للأغراض الشخصية.

وأشار مدير مصرف اليقين فرع سبها لتجهيز الإعلان عن” خدمة كاش” والتي ستمكن زبائن المصارف الأخرى من السحب باستخدام بطاقاتهم الالكترونية من آلات السحب التابعة لمصرف اليقين، مشيرًا إلى أن المصرف سيفتح أبوابه لتقديم خدمة المرابحة الإسلامية والبدء في بيع مختلف السلع والمنتجات لزبائنه .

يتزامن ذلك مع إعلان وزارة المالية بحكومة الوحدة تسيل مرتبات العاملين بالقطاع العام عن شهر مارس وإحالة أذونات صرف علاوة الأبناء عن الربع الأول من العام الحالي إلى إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي؛ تمهيدًا لتسييلها في حسابات المواطنين وفق بيان لوزارة المالية على الصفحة الرسمية .

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