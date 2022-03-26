عاجل.. المركزي يعلن وصول 100 مليون إلى بنغازي

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن وصول شحنة السيولة الأولى لمطار بنينا بمدينة بنغازي اليوم السبت بقيمة 100 مليون دينار وإستلامها من قبل مصرف ليبيا المركزي بنغازي .

وذلك ليتولى توزيعها على فروع المصارف بالمنطقة الشرقية وتأتي هذه الشحنة في اطار الشحنات المخطط نقلها بقيمة مليار دينار اعتبارا من اليوم السبت، وفقا للمواعيد المحددة والمتفق عليها.

وذلك استمراراً لبرنامج توحيد مصرف ليبيا المركزي ، وبعد الاتفاق على مسار توفير السيولة النقدية بكافة فروع المصارف التجارية بين المحافظ ونائبه ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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