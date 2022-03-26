خاص.. تكليف “الطاهر عكرة” القائم بالأعمال بإيطالياً خلفاً لعمر الترهوني

علمت صدى الاقتصادية حصرياً اليوم السبت عن تكليف “الطاهر خليفة عكرة” بمهام القائم بالأعمال في إيطاليا .

وذلك خلفاً لعمر الترهوني الذي تم إيقافه من قبل ديوان المحاسبة نتيجة عدداً من المخالفات ، حيث أن “الطاهر عكرة” استلم مهامه الرسمية الأمس ، كما يمارس أيضاً مهامه كقنصل بباليرمو .

وكان ديوان المحاسبة طرابلس قد أوقف عدداً من الموظفين بالسفارة الليبية بإيطاليا وعلى رأسهم “الترهوني” لإستغلال سلطات وظائفهم بالمخالفة .

من جهته أحال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية القرار إلى السفارة الليبية بإيطاليا لوضعه موضع التنفيذ .

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