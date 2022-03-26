عضو لجنة الإدارة بالخليج العربي للنفط يُشير لعدم وجود إمكانية التزويد بالغاز خلال الوضع الراهن

قامت شركة الخليج العربي للنفط بعقد اجتماع مع شركة السرير بحقل النافورة، وذلك بحضور كل من عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والصافي ، ومدير إدارة العمليات، ومدير إدارة الصيانة، مراقب حقل النافورة، ومن شركة السرير مدير حقول الشركة وعضو لجنة الإدارة للحفر والعمليات والصيانة، بالإضافة إلى الأقسام الفنية التابعة لشركة السرير.

كما نوه عضو لجنة الإدارة بالشركة إلى أن الاجتماعات التقابلية بين الشركتين تهدف الى حلحلة المشاكل وزيادة التعاون وتزويد شركة السرير بالغاز، وكذلك الاطلاع عن حالة وحدة التخلص من غاز كبريتيد الهيدروجين GSU والمعدات الملحقة لها.

وقد أشار أيضا إلى أن الوضع الراهن لا توجد إمكانية التزويد بالغاز، نظراً لخروج بعض المعدات السطحية للضواغط الغاز عن الخدمة وضواغط الغاز ذات السرعة العالية بالمجمع 4 وتحتاج إلى تطوير.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على أن تحدد لجنة من الطرفين تقوم بدراسة المعوقات الحالية، وكذلك كيفية التغلب عليها فيما يخص توفر الغاز الزائد عن الحاجة للحقل بعد عملية التطوير للمعدات السطحية بالمنطقة المشاركة والغير مشاركة.

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