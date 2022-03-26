“نجلاء المنقوش” تشارك في منتدى الدوحة بعنوان “التحول إلى عصر جديد”

قامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في نسخته الـ20 بعنوان “التحول إلى عصر جديد” في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد افتتح أمير دولة قطر ” تميم بن حمد آل ثاني”، حيث يرتكز المنتدى الذي يقام من 26 إلى 27 مارس الحالي، على عدد من المحاور منها التحالفات الجيوسياسية، والعلاقات الدولية والنظام المالي والتنمية الاقتصادية ومجال الدفاع، والأمن السيبراني والغذائي، والاستدامة وتغيير المناخ.

كما ينظم للمؤتمر العديد من القادة والوزراء وكبار المسؤولين والأكاديميين من مختلف دول العام.

حيث شاركت “نجلاء المنقوش” كمتحدث رئيسي في حلقة حوارية بعنوان” اقتصاديات الحرب” ستلتقي بعدها ببعض من المسؤولين المشاركين على هامش المنتدى.

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