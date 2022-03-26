مصدر ملاحي لـ 218: استمرار تصدير الخام من موانئ الهلال النفطي

أفاد مصدر ملاحي في تصريح لـ “218” باستمرار تصدير شحنات الخام عبر موانئ الهلال النفطي والحريقة.

وأضاف أن الفرق الفنية بميناء الزويتينة تقدم الخدمات البحرية لناقلة تستعد لشحن مليون برميل من الخام على دفعتين بواقع 500 ألف برميل في كل شحنة.

وأشار المصدر إلى أن العمل يسير بنسق طبيعي داخل الموانئ، وسط حالة طقس معتدلة من موانئ السدرة والهروج.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد حذر من تدنى الإنتاج في أي لحظة؛ بسبب قلة التمويل الذي أدى لنقص الصيانة وتهالك البنية التحتية للقطاع، كاشفًا عن توريد 26 مليار دولار إلى خزينة الدولة خلال العام الماضي على الرغم من تحصل المؤسسة على 11% فقط من الميزانيةِ.

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