اقتصاد

مصدر ملاحي لـ 218: استمرار تصدير الخام من موانئ الهلال النفطي

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر ملاحي في تصريح لـ “218” باستمرار تصدير شحنات الخام عبر موانئ الهلال النفطي والحريقة.

وأضاف أن الفرق الفنية بميناء الزويتينة تقدم الخدمات البحرية لناقلة تستعد لشحن مليون برميل من الخام على دفعتين بواقع 500 ألف برميل في كل شحنة.

وأشار المصدر إلى أن العمل يسير بنسق طبيعي داخل الموانئ، وسط حالة طقس معتدلة من موانئ السدرة والهروج.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد حذر من تدنى الإنتاج في أي لحظة؛ بسبب قلة التمويل الذي أدى لنقص الصيانة وتهالك البنية التحتية للقطاع، كاشفًا عن توريد 26 مليار دولار إلى خزينة الدولة خلال العام الماضي على الرغم من تحصل المؤسسة على 11% فقط من الميزانيةِ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك