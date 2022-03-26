الحويج يتفقد أسعار المواد الغذائية في بلدية حي الأندلس

تفقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج أسعار المواد الغذائية الأساسية في بعض الأسواق ببلدية حي الأندلس.

وأفاد مراسل “218” بمدينة طرابلس أن الزيارة شملت بعض محال المواد المنزلية والكهربائية برفقة مراقب الاقتصاد ببلدية حي الأندلس و جهاز الحرس البلدي.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت منشورًا يوضح أسعار السلع الغذائية، خلال شهر رمضان، حيث حثت أصحاب المحال التجارية كافة على وضع التسعيرة في مكان بارز، حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها بشكل واضح، على أن يتولى مأموري الضبط القضائي قفل المحال التجارية التي لم تلتزم بالتسعيرة.

وأشارت إلى أن هذه الأسعار سيعمل بها ابتداء من تاريخ اليوم وحتى نهاية شهر رمضان على أن يعاد النظر في استمراريتها، وفقًا لمنشور الوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية