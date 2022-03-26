مصلحة الطيران تدعو شركات النقل الجوي إلى الاشتراك في نظام CUTE

دعت مصلحة المطارات شركات الطيران كافة إلى التعاون معها؛ في سبيل استكمال تنفيذ مشروع نظام قبول الركاب والأمتعة العام والمشترك المعروف عالميًا بالـ CUTE نظرًا لأهميته في تنظيم استخدام منصات قبول الركاب بالمطارات.

وأضافت المصلحة، في منشور، أنه وبعد مرور ما يزيد عن خمس سنوات من استخدام وتشغيل النظام دون وجود أي مردود استثماري من المشروع الذي قامت الشركة المنفذة بتمويله من ميزانيتها الخاصة ودون تحميل الدولة الليبية أي مبالغ مالية< أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات تكفل حق الشركة المستثمرة في ضمان تحصيل عوائد مالية من هذا المشروع أو إلغاء العقد المبرم معها.

وأكدت المصلحة أنها تفاوضت مع الشركة المستثمرة لإعفاء شركات الطيران من رسوم استخدام النظام طيلة السنوات السابقة على أن يتم احتساب رسوم الاستخدام ابتداءً من شهر يناير 2022.

وأشارت المصلحة إلى أنها تواصلت مع شركات الطيران مجددًا خلال العام الجاري لإلزامها بالتوقيع على اتفاقية الخدمة وسداد الرسوم التي يتوجب دفعها للشركة المنفذة للمشروع وبعد موافقة وزير المواصلات على الاستمرار في تنفيذ العقد بدل من إلغائه ووفق الشروط المالية الواردة فيه، حيث قامت شركة الخطوط الجوية الليبية بالتوقيع على الاتفاقية ولم تلتزم باقي الشركات.

وأعربت المصلحة عن أملها في أن تتعاون كافة شركات الطيران معها في سبيل استكمال تنفيذ المشروع وتزويد بقية المطارات المستهدفة بالنظام والاستفادة من الخدمة بشكل أوسع؛ تفاديًا لمنعها من استخدام النظام وملحقاته، مما قد يتسبب في تأخير الرحلات الجوية وتقديم خدمات سيئة لا تليق بالمسافرين عبر مطاراتها.

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