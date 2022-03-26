اقتصاد

العابد يطالب بالالتزام بضوابط استجلاب العمالة الوافدة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب وزير العمل والتأهيل علي الرضا، مديري مكاتب الاستخدام النوعية التابعة للوزارة بضرورة الالتزام بالنماذج والضوابط الخاصة باستجلاب العمالة الوافدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده العابد، السبت، مع مديري مكاتب الاستخدام النوعية بديوان الوزارة بطرابلس، اطّلع فيه على آليات سير العمل بالمكاتب، حيث شدد العابد على ضرورة التنسيق مع إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية لضبط المخالفات، كلٌ حسب الجهات الواقعة في نطاق اختصاصه.

يُذكر أن وزارة العمل والتأهيل شكلت لجنة مركزية لبحث طلبات استجلاب العمالة، عقب الاتفاقيات التي وُقّعت مع بعض دول الجوار لتنظيم سوق العمالة.

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قناة 218 الليبية

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