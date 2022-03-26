“النائب العام” يوجه الجهات ذات العلاقة باستمرار أعمال رصد وحصر وقائع استغلال مقار المؤسسات التعليمة

قام رئيس النيابة بمكتب النائب العام بإتمام إجراءات التحقيق في أولى التقارير المتضمنة حالات استغلال مباني المؤسسات التعليمة في مدينة طرابلس من قبل بعض الجهات، فكان من جملة الإجراءات التي ارتكزت على نتائج التحقيق تسلم مراقبات التعليم لمباني المؤسسات التعليمية.

وذلك إنفاذاً لتعليمات النائب العام التي طلب من خلالها رصد التجاوزات التي حالت دون انتظام أعمال الإشراف على شؤون التعليم، وأخصها، التعدي على المخططات التفصيلية التي حددت المناطق التعليمية، واستغلال مباني المؤسسات التعليمية بالمخالفة للتشريعات النافذة.

حيث سيتم تسلم مبنى مدرسة الهادي بن بركة، الكائن في منطقة الهضبة، من فوج الكشافة في منطقة الهضبة، وأيضاً تسلم مبنى مدرسة حفصة الابتدائية، الكائن في شارع هاييتي، من فرع جمعية الهلال الأحمر طرابلس، ومبنى مدرسة سكينة، الكائن في شارع عمر المختار من مصلحة الأحوال المدنية، ومبنى مدرسة حيدر الساعتي، الكائن في شارع ميزران، من مؤسسة الثقافة والفنون والتراث، والمبنى العائد إلى وزارة التربية والتعليم، من مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية، المبنى العائد إلى وزارة التربية والتعليم، الكائن في شارع ميزران، من الجمعية الليبية للمكتبات، قاطع مسرح مدرسة الجمهورية، الكائنة في شارع الجمهورية، من مركز افريقيا الرياضي.

كما وجه كذلك النائب العام الجهات ذات العلاقة باستمرار أعمال رصد و حصر وقائع استغلال مقار المؤسسات التعليمة بالمخالفة للتشريعات ذات الصلة في المدن كافة، وعرض محصلة العمل على مكتب النائب العام.

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