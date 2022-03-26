جهاز حرس المنشآت النفطية ينفي صحة المقطع المرئي المسّرب بين رئيسه ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية

طرابلس 26 مارس 2022 (وال)- نفى جهاز حرس المنشآت النفطية؛ صحة المقطع المرئي المسّرب الذي تناولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لمكالمة هاتفية بين رئيس الجهاز العميد علي الديب، ورئيس قسم المرتبات بإدارة الميزانية بوزارة المالية عماد الكلامي بشأن العلاوة الحقلية لعدد من منتسبي الجهاز.

وقال الجهاز – في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك – إن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تصادف وجودها أثناء المكالمة الهاتفية بين الطرفين، والتي شهدت “نقاش حاد جدا” وقامت بتسريب الفيديو ونشره على القوات ووسائل التواصل الاجتماعي.

واتهم الجهاز من وصفهم بـ “ضعاف النفوس والذين يسعون إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات”، بتحوير الفيديو والزج ببعض الشخصيات لم تتذكر خلال المكالمة، وهو ما يمكن لأي شخص أن يدركه من خلال مشاهدة الفيديو بالكامل، ويدرك مدى الهجمة التي يتعرض لها الجهاز.

وأكد الجهاز في بيانه أنه يتبع وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من ناحية التسليح والتدريب، ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط إداريا وماليا، وهو يعمل وفق القوانين المعمول بها بالدولة الليبية.

ونأى الجهاز بنفسه عن أي تجاذبات سياسية، مؤكدا أنه ليس ضد أي طرف وأنه يعمل على صون الأمانة التي حملها له لها الشعب الليبي بحراسة وتأمين المنشآت النفطية في كل ربوع ليبيا، ويسعى لأن ينال كل فرد بالجهاز على كافة حقوقه المالية والإدارية التي يكفلها له القانون الليبي.

ودعا الجهاز كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى استقاء الأخبار من الموقع الرسمي للجهاز، وحساباته المعتمدة بمواقع التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن نشر وترويج الأخبار المضللة. (وال)

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