السفير نورلاند: نقترح آلية لإدارة عائدات النفط الليبي لحين التوصل لاتفاق بشأن القضايا السياسية

أنقرة 26 مارس 2022م (وال)- قال سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن هذه الفترة هي الأسوأ لإيقاف ومنع إنتاج النفط الليبي، موضحًا أن الوقت الحالي هو الأنسب للإنتاج؛ لكي يستفيد الليبيون من ارتفاع الأسعار، وتصديره إلى الأسواق العالمية.

وأوضح نورلاند – في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية نشرتها اليوم السبت – أن الولايات المتحدة إلى جانب مختلف شركائها بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر، تقترح آلية “لإدارة عائدات النفط، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا السياسية الأوسع”.

ووفقًا للسفير الأمريكي؛ فإن الآلية المقترحة ستُوزع فقط عائدات النفط “على الرواتب والإعانات وإنتاج النفط والسلع المستوردة الرئيسية مثل الغذاء والدواء”، مضيفًا أن ذلك سيتم “بشفافية ومساءلة كاملتين” حسب قوله.

وأضاف نورلاند: “سيكون أصحاب المصلحة الليبيون؛ هم من يقررون ما إذا كانوا سينفذون ذلك، لكن هناك أسبابًا مقنعة للقادة لضمان أن العائدات تذهب فقط لصالح الشعب الليبي”. (وال)

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