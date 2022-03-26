“الخارجية” تشارك في الاجتماع الافتراضي الوزاري بتنظيم الحكومة اليابانية

قام وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر كتي” نيابة عن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” بالمشاركة في الاجتماع الافتراضي الوزاري الذي نظمته الحكومة اليابانية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم السبت 26 مارس 2022م للتحضير للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا (التيكاد) والمقرر عقدها في العاصة التونسية شهر أغسطس 2022م، وذلك بحضور مدير إدارة التعاون الدولي أحمد الذيب ورئيس قسم المنظمات المتعددة الأطراف بإدارة التعاون الدولي جمعة رحومة ، إضافة إلى مندوبين عن إدارة آسيا وأستراليا وإدارة الشؤون الأفريقية، وترأس هذا الاجتماع وزير خارجية اليابان عن الجانب الياباني يوشيماساهاياشي ووزيرة الخارجية السنغالية عن الجانب الافريقي عائشة صال، وبمشاركة العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي .

وأكد “كتي” في كلمته على أهمية إنجاح الشراكة الأفريقية اليابانية لخلق هدف مشترك وهو تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات من خلال تقديم الدعم التقني والفني من الجانب الياباني لتحقيق الأهداف المنشودة من أجل رفاهية الشعوب الأفريقية واستباب الأمن والاستقرار في ربوعها، وتنفيذ خطة اسكات البنادق 2020م والتي تعتبر من الأهداف الأولية لتعزيز التنمية الشاملة .

أشار كذلك إلى أهمية الاستفادة من خبرة وكفاءة المؤسسات التقنية اليابانية في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في ليبيا وعموم القارة الأفريقية، وخلق شراكات استراتيجية شاملة بين الجانبين الأفريقي والياباني .

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