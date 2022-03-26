“الحويج” يؤكد على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الضبطية للسيطرة على السوق المحلي

توجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم السبت، بجولة تفقدية للأسواق التجارية بمنطقة السراج وغوط الشعال والدريبي، وذلك رفقة عميد بلدية جنزور ومراقب اقتصاد حي الأندلس، وكلا من رئيس فرع جهاز الحرس البلدي جنزور وحي الأندلس، للوقوف على أوضاع السوق المحلي وأسعار بيع السلع وفق مبادرة بيع السلع الأساسية بسعر الجملة.

كما أكد “الحويج” على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الضبطية وذات العلاقة للسيطرة على السوق المحلي وتحقيق استقرار بالأسعار وضمان انسياب السلع وتوفرها للمستهلك

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