صعود الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 27 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 27 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6673 دينار مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1261 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1525 دينار، والليرة التركية 0.3144 دينار، والدولار الكندي 3.7407 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2442 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2707 دينار، والدينار التونسي 1.5762 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4813 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 27 مارس 2022: