تدني الإنفاق على القطاع النفطي يهدد صادرات الخام الليبية

حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، من أن أرقام الإنتاج الحالية للنفط الليبي يمكن أن تتدنى في أي لحظة، بسبب قلة التمويل الذي نتج عنه نقص الصيانة وتهالك البنية التحتية للقطاع.

وأضاف صنع الله في منشور، أن القطاع النفطي واجه مشاكل كبيرة في الحصول على الميزانيات المطلوبة، حيث لم توفر حكومة الوحدة سوى %11 من الميزانية المطلوبة رغم استلامها مبلغ 26 مليار دولار عام 2021، وهو أعلى إيرادات للنفط منذ عام 2013.

وتثير هذه التصريحات المخاوف من عدم قدرة ليبيا على مجارات الطلب العالمي المتزايد، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وتوجه أوروبا المجاورة لليبيا للبحث عن بدائل للخام الروسي، حيث تعد الوجهة الليبية ضمن الحلول المطروحة لامتلاكها احتياطيات تتجاوز 48.4 مليارات برميل.

من جانبه استبعد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة “نوتنغهام ترنت” في بريطانيا في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، قدرة القطاع النفطي الليبي على زيادة الإنتاج في الوقت الراهن، نتيجة ما مرت به البلاد من صراعات وعدم الإنفاق على البنية التحتية، ما أثر سلباً على خطوط النقل والتخزين وموانئ التصدير، مشدداً على أن استدامة الإنتاج الحالي تحتاج لضخ استثمارات عاجلة من الحكومة.

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